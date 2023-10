Eleições no Clube de Campo de Mogi ocorrem em 10 de outubro 

O Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) realiza na próxima terça-feira (10 de outubro) eleições para composição do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva para o biênio 2024/2025. O processo será feito no Salão Privê “Airton Nogueira”, com primeira chamada às 17h30 e segunda chamada às 18h. O voto é exclusivo para títulos patrimoniais adimplentes, sendo permitido um voto por título.

Os associados do complexo esportivo e de lazer aptos a votar terão até às 20h para exercer o direito democrático. É obrigatória a apresentação de documento pessoal com foto ao mesário, sendo permitido o uso de colinha com o número dos candidatos para agilizar a votação.

Na oportunidade, o associado poderá votar em um candidato para a Diretoria Executiva e em até três nomes para o Conselho Deliberativo.

Apenas uma chapa registrou candidatura para a Diretoria Executiva, composta por João Bosco Camargo de Sousa (presidente), Waldir Fernandes da Costa (vice-presidente), Sydney Francisco de Mello e Wagner Vieira de Queiroz (diretores administrativos), Marcelo Oliveira Lima e Marcos Eduardo Pinto Campos (diretores financeiros).

No Conselho Deliberativo, 18 associados tiveram a candidatura deferida. Pelo estatuto do Clube de Campo, todos eles serão automaticamente eleitos caso conquistem um voto, já que o quadro de conselheiros pode ser ocupado por até 40 associados. A mesma regra é válida para a Diretoria Executiva, que busca a reeleição com uma pequena troca de diretores financeiros.

Mais informações sobre as eleições no Clube de Campo podem ser obtidas pelo telefone (11) 4728-5600.