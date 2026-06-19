Educador lança o livro “Não Seja Vazio – Volume 2”

Autor Ronaldo Pazini dá continuidade às reflexões sobre propósito, valores e comportamento humano

O educador, escritor e especialista em atividade física Ronaldo Pazini lança sua mais nova obra, “Não Seja Vazio – Volume 2”, dando continuidade às reflexões iniciadas no primeiro volume sobre propósito, valores, comportamento humano e a busca por uma vida mais significativa.

Mestre em Atividade Física com ênfase em Treinamento e Gestão Esportiva, Ronaldo Pazini reúne em sua trajetória mais de duas décadas de atuação nas áreas da educação, esporte e desenvolvimento humano. Com uma linguagem acessível e reflexiva, o autor convida os leitores a repensarem suas atitudes, relações e escolhas diante dos desafios da vida contemporânea.

A obra apresenta mensagens inspiradoras, reflexões sobre autoconhecimento, empatia, responsabilidade e crescimento pessoal, incentivando o leitor a preencher sua vida com significado, propósito e ações que contribuam para seu desenvolvimento e para a construção de uma sociedade melhor.

Graduado em Educação Física e Pedagogia, com pós-graduação em Psicomotricidade, Educação Física Escolar e Administração Esportiva, Ronaldo Pazini atuou por 15 anos no Sesi – Serviço Social da Indústria, onde desenvolveu importantes projetos voltados à promoção da saúde, qualidade de vida e prática esportiva.

Atualmente é sócio-proprietário da QPZ Qualidade de Vida, professor do ensino superior, autor dos livros “Não Seja Vazio” e “O Que Ele Vai Falar Primeiro?”, além de idealizador do projeto TEA Movimente, iniciativa que promove atividades esportivas e de psicomotricidade para crianças e jovens autistas.

Com “Não Seja Vazio – Volume 2”, Ronaldo Pazini reforça seu compromisso de compartilhar conhecimento, experiências e reflexões capazes de inspirar pessoas a viverem de forma mais consciente, humana e transformadora.

Livro: “Não Seja Vazio – Volume 2’’

Autor: Ronaldo Pazini

Gênero: Desenvolvimento Humano e Reflexões para a Vida