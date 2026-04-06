Eduardo Boigues decide concluir mandato e lança pacote de obras para Itaquaquecetuba

Cotado para disputar as eleições para deputado federal neste ano, o prefeito de Itaquaquecetuba, delegado Eduardo Boigues, anunciou, na terça-feira (31), que permanecerá no cargo até a conclusão do mandato. A decisão foi compartilhada pelo liberal durante evento realizado no Itaquá Park Shopping. Na presença de mais de 1,2 mil pessoas, o político ainda garantiu apoio à pré-candidatura de seu secretário municipal de Governo, Marcello Barbosa (Republicanos), a deputado estadual. Depois de apresentar um sem-número de conquistas obtidas em pouco mais de cinco anos de gestão (2021/2024 – 2025/2026), o liberal lançou o maior pacote de obras da história da cidade. Com previsão de conclusão até o fim de 2028, os investimentos ultrapassam R$ 552 milhões.

Reeleito, já em primeiro turno, em 2024, com 92,9% dos votos válidos – sendo o mais bem votado no Brasil entre as cidades com mais de 200 mil habitantes -, Boigues era cogitado como nome forte para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, em Brasília-DF, em 2026. E isso, não apenas em seu partido, o PL. Outras legendas procuraram pelo prefeito-delegado interessadas na pré-candidatura dele ao Congresso Nacional.

Após muito refletir, conforme confidenciou no evento de ontem à noite, o liberal optou por finalizar o mandato no Executivo. Caso fosse concorrer como deputado, teria, pela lei eleitoral, se desincompatibilizar da cadeira até 4/4 – seis meses antes do 1º turno. A exigência é válida para quem pretenda disputar, nas próximas eleições, mandato eletivo diferente do que exerce. A decisão de permanecer foi comunicada ao lado do vice-prefeito de Itaquá, Rogério Tarento (PSD): “Muitos convites foram feitos. Meu nome foi ventilado diversas vezes no cenário eleitoral. Mas o meu amor por essa cidade (Itaquaquecetuba) é enorme. Fui reeleito com 93% de votos válidos e, hoje, agradeço muito à confiança de quem me honrou com seu voto. Por esse amor incondicional por Itaquá, eu digo que fico. Eu e o Rogério (Tarento) vamos concluir esse mandato”, cravou Boigues, seguido de uma saraivada de aplausos e de manifestações de apoio.

O prefeito-delegado afirmou, porém, que o município precisa de representatividade para continuar avançando. Para tanto, Marcello Barbosa, secretário de Governo, é o escolhido para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp): “Quero ser um soldado do prefeito Eduardo Boigues e de nossa cidade (Itaquaquecetuba). A missão dada será cumprida, para honrar tudo o que conquistamos até aqui. Podem contar comigo, porque vamos trabalhar, e muito, por Itaquá”, afirmou Barbosa, que é coordenador-regional do Republicanos no Alto Tietê.

O evento realizado no shopping contou com a presença de vereadores, de lideranças de bairros, de apoiadores, de correligionários e da Imprensa. Boigues estava acompanhado da presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Mila Prates Boigues; de sua irmã, Juliana Boigues; e de integrantes do primeiro escalão da administração.

Eduardo Boigues elencou as principais conquistas em pouco mais de cinco anos de gestão e lançou Marcello Barbosa como pré-candidato a deputado estadual