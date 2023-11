EDP retoma fornecimento de energia para 95% dos clientes afetados no Alto Tietê

A EDP atingiu na manhã desta segunda-feira (6) a marca de 95% de normalização do fornecimento de energia para os clientes impactados pelas chuvas que atingiram o Alto Tietê na tarde de sexta-feira (3). As equipes da distribuidora seguem mobilizadas, trabalhando de forma ininterrupta, para normalizar os serviços o quanto antes.

O volume de clientes impactados foi reduzido significativamente. Isso ocorre devido à automatização do sistema elétrico, que permite limitar o impacto dos danos causados às redes, somado ao plano de priorização do atendimento a hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais, casos que possam oferecer risco à vida e ocorrências com grande volume de consumidores impactados. Hoje seguem em andamento os atendimentos mais isolados.

Importante ressaltar que muitos destes casos envolvem reparos mais complexos, principalmente, com queda de galhos, árvores, e lançamento de objetos sobre as redes elétricas, que demandam maior tempo de serviço. Parte do trabalho está sendo realizado em parceria com órgãos municipais, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Até o momento, foram registradas mais 1.931 ocorrências na região por conta das chuvas, o que corresponde a uma elevação expressiva do nível de criticidade da operação do sistema elétrico local comparado a um dia normal.

Cidades

No Alto Tietê, as cidades com o maior número de ocorrências em andamento são Mogi das Cruzes, Suzano e Biritiba Mirim.

Em Mogi, os bairros mais afetados são Taiacupeba, Itapeti e Nova Mogilar.

Já em Suzano, os bairros São Bernardino, Chácaras Mea e Jardim Gardênia Azul estão entre os mais impactados.

Os bairros Sítio São João, Parque Castellano e Jardim Yoneda são os mais afetados em Biritiba Mirim.