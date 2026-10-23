Nesta edição, o Jornal A Semana traz o mutirão de papanicolau nas UBSs, o guia para o segundo turno das Eleições 2026 e a homenagem à superintendente Fabíola Pupo no Fest’Up. Confira as chamadas da capa:

📰 Veja os destaques da semana na edição do jornal A Semana:

UBSs terão papanicolau sem agendamento no sábado. As unidades da Vila Suíssa e de Jundiapeba atenderão mulheres a partir dos 40 anos neste sábado (24), das 8h às 16h30, por ordem de chegada, sem necessidade de pedido médico. As duas unidades também farão atualização da carteira de vacinação no mesmo horário.

Mogi volta às urnas para o segundo turno neste domingo. A votação para presidente será das 8h às 17h. A Justiça Eleitoral orienta sobre a consulta ao local de votação pelo e-Título ou Autoatendimento Eleitoral, os documentos aceitos, a acessibilidade nas seções e a justificativa para quem estiver fora do domicílio eleitoral.

Legislativo mogiano celebra tricampeonato do Mogi Basquete. A Câmara Municipal aprovou a Moção nº 133/2026, de aplausos e congratulações ao time e aos patrocinadores All Sports e HIC Investimentos pela conquista do tricampeonato paulista, com a vitória por 68 a 53 sobre o Sesi Franca no Ginásio Pedrocão.

Banda Combo estreia novo DVD no cinema. O grupo fez o pré-lançamento de “Músicas Para Sempre Vol. 2”, gravado na Festa do Divino, em sessão especial no cinema do Mogi Shopping. O projeto chega ao YouTube e às plataformas digitais no dia 23, às 20h.

Música, teatro e exposição movimentam a agenda cultural. A pianista mogiana Juliana Rodrigues leva o show HEXAPOEMA ao Theatro Vasques, o Sesc recebe “Subversão Kafka” e o Patteo Urupema abriga a exposição “No Pedal da História”, sobre a evolução da bicicleta.

Dia do Dentista: o cuidado por detrás do sorriso. Celebrado em 25 de outubro, a data é marcada pela reportagem com o cirurgião-dentista Walter Gomes dos Santos Junior, que fala sobre os avanços tecnológicos, o escaneamento e a impressão 3D, a prevenção e o atendimento humanizado.

Troféu Garra

A jornalista e superintendente do Jornal A Semana, Fabíola Pupo, foi homenageada pela APP Brasil durante o 2º Fest’Up, realizado no Centro Universitário Braz Cubas, com o prêmio “Contribuição Profissional – Troféu Garra”, por indicação da APP Alto Tietê. O reconhecimento celebra 46 anos de atuação na Comunicação e a contribuição para o fortalecimento da imprensa na região. Apenas 18 profissionais foram laureados no país este ano.

Região

O livro “Tratado de Tricologia – Da Biologia Folicular à Prática Clínica Baseada em Evidências”, organizado pela médica suzanense Thálita Eufemia em parceria com Albina Ramalho, reúne 28 especialistas, entre eles profissionais de Suzano e Mogi das Cruzes, e chega ao mercado com 456 páginas.

E tem mais

O editorial “Cuidar da saúde é um compromisso sem calendário”, a 47ª edição do Prêmio Empreendedor do Ano da ACMC, a parceria da Prefeitura com a Braz Cubas para criar ferramentas digitais na Rota da Luz, a Feira Eco Fashion em Arujá e o projeto “Bombeiro na Escola” em Suzano, além de todas as notícias de Mogi e região.