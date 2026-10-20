Obra sobre a história do ballet em Mogi está disponível ao público

Publicação sobre a trajetória de Regina Cunha reúne fotografias, depoimentos e registros que ajudam a contar a história do ballet na região; exemplares custam R$ 80

O livro Regina Cunha – 50 Anos de Ensino de Ballet está disponível ao público por R$ 80 o exemplar. A publicação reúne fotografias, depoimentos e registros que documentam cinco décadas da atuação da professora e sua contribuição para a história do ballet em Mogi das Cruzes e no Alto Tietê.

A obra recupera momentos, experiências e personagens que fizeram parte dessa trajetória, registrando a presença e o desenvolvimento do ballet na região ao longo dos anos. Por meio de memórias e documentos, o livro contribui para preservar parte da história dessa prática artística e reconhecer a atuação de quem participou de sua construção.

Além de apresentar a trajetória de Regina Cunha, a publicação reúne registros que ajudam a compreender a importância do ensino do ballet para a formação de gerações de bailarinos e professores e para a consolidação dessa atividade no cenário cultural regional.

Os exemplares custam R$ 80. Para informações e aquisição, entre em contato pelo WhatsApp (11) 4727-3123.

A publicação foi viabilizada por meio de financiamento da Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes.