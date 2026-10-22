Nesta edição, o Jornal A Semana traz a atualização obrigatória do Cadastro Habitacional para as 324 unidades em construção, a visita dos vereadores aos comerciantes da Manoel Rudge e a estreia da coluna do historiador Glauco Ricciele. Confira as chamadas da capa:

📰 Veja os destaques da semana na edição do jornal A Semana:

Cadastro Habitacional abre atualização para famílias. As famílias inscritas que pleiteiam uma das 324 unidades em construção em Mogi das Cruzes devem atualizar os dados a partir do dia 14 e até 14 de novembro. A adequação às novas regras é obrigatória para participar da seleção dos apartamentos no distrito de Braz Cubas, destinados a famílias com renda de até R$ 3.200,00.

Vereadores ouvem comerciantes sobre a Lei Mogi Mais Viva. A Comissão de Indústria e Comércio da Câmara visitou comerciantes da Avenida Capitão Manoel Rudge para colher sugestões ao projeto que flexibiliza as regras da lei, com foco em vitrines, outdoors, totens e recuos.

Historiador Glauco Ricciele inaugura coluna (Re)Descubra Mogi das Cruzes. O professor e historiador passa a assinar coluna quinzenal na página 2 do jornal, dando continuidade ao trabalho de preservação da memória mogiana que era conduzido pelo saudoso Rouxinol.

Dia de Finados: limpeza de sepulturas vai até dia 28. Os responsáveis por sepulturas nos cemitérios municipais devem ficar atentos ao prazo para conservação e reforma das estruturas. Cerca de 80 mil pessoas são esperadas nos cemitérios São Salvador, da Saudade e de Sabaúna no dia 2 de novembro.

Grupo Marbor celebra 38 anos em Mogi. Desde 17 de outubro de 1988, o grupo construiu sua trajetória a partir da cidade e hoje reúne a Marbor Negócios Imobiliários, o Hotel Marbor e a gestão da Vila Helio, com mais de 20 mil metros quadrados de área bruta locável e mais de mil empregos diretos e indiretos.

Orçamento de Suzano projeta crescimento de 100% em 7 anos. A LOA 2027 apresentada em audiência na Câmara comparou os R$ 858,2 milhões de 2020 com a estimativa de R$ 1,75 bilhão para o ano que vem.

Em Evidência

Nesta edição, o perfil de Pedro Lucas de Miranda Valério, 20, escritor e palestrante que se destaca em Mogi das Cruzes pela determinação e pela fé. Diagnosticado com autismo nível 2 na infância, concluiu o Ensino Médio em 2024 e cursa o último semestre de Teologia no Seminário Manancial da Fé. Autor de quatro livros, ele lança no dia 30 as obras “Amigo ou Inimigo?” e “Virando a Página”, em culto de ações de graças e noite de autógrafos no Jardim Universo.

Saúde

A reportagem de capa explica a chamada “dor do crescimento” e quando ela merece atenção. Segundo o ortopedista pediátrico Rodrigo Sbeghen Pascoalino, o padrão da dor e a mudança na forma de andar, correr ou brincar são as principais referências para os pais, e sinais como inchaço, vermelhidão, febre ou limitação de movimentos exigem avaliação médica.

E tem mais

O editorial “A ilusão da inclusão e as barreiras invisíveis”, a 3ª Mostra de Ferreomodelismo na Estação de Sabaúna, a palestra com Guerrinha no Sebrae-SP, os 12 anos da Patrulha Maria da Penha em Suzano e a Rodada de Negócios do Fórum Encadear, além de todas as notícias de Mogi e região.