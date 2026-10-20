Prêmio Garra é entregue a Fabíola Pupo durante o Fest’UP

A superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, recebeu o Prêmio “Contribuição Profissional – Troféu Garra”, nesta segunda-feira (19), no Centro de Estudos Braz Cubas, durante a realização do Fest’UP, evento realizado pela APP Alto Tietê.

Na foto, Fabíola aparece acompanhada por Renato Cocenza — premiado há quatro anos, destacando que ambos são os únicos homenageados pela Associação de Profissionais de Propaganda do Alto Tietê com esta honraria — e por Felipe Palmeira, presidente da regional da APP.