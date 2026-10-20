Curso de Inspeção Predial será realizado em novembro na AEAMC

A Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Mogi das Cruzes (AEAMC), em parceria com o IBAPE-SP, patrocínio da Mútua-SP, e apoio do CREA-SP e CONFEA, promove no dia 28 de novembro (sábado), das 8 às 16 horas, o curso de Inspeção Predial. As inscrições devem ser feitas pelo Sympla, com valores diferenciados para estudantes e associados da AEAMC.

Os participantes terão como palestrante uma referência no segmento: a engenheira Flávia Zoéga Andreatta Pujadas, conselheira vitalícia do IBAPE-SP, que atua há mais de 25 anos na área da Perícia de Engenharia na Construção Civil, inclusive como perita judicial e assistente técnica em demandas judiciais e arbitrais.

A engenheira também é coordenadora da Câmara Técnica de Perícias do IBAPE/SP 2018 / 2019, 2020 / 2021 e 2026 / 2027; professora de cursos de pós-graduação e de extensão em universidades renomadas; autora de artigos técnicos publicados sobre Vistorias, Inspeção Predial e Manutenção na revista Construção Mercado da Editoria Pini; e membro da Comissão de Estudos da ABNT para revisão de normas do segmento.

Os tópicos do curso serão:

• Apresentação da evolução das definições e conceitos da Inspeção Predial no Brasil e o contexto do Projeto de Lei 159/2026.

• Detalhamento do conceito de desempenho aplicado à Inspeção Predial e sua abrangência nos termos da ABNT NBR 16747:2020 e do PL 159/2026.

• Apresentação de cada um dos itens da metodologia da Inspeção Predial e do “passo a passo” para execução do trabalho técnico com exemplos práticos.

• Análise de documentos técnicos, administrativos e de manutenção de cada sistema construtivo e recomendações necessárias quando da apuração de não conformidades, irregularidades ou falhas nesses documentos.

• Detalhamento da classificação das irregularidades quanto à origem nos termos da ABNT NBR 16747:2020 e do PL 159/2026 com apresentação de exemplos práticos.

• Análise das irregularidades constatadas na edificação considerando seus sistemas e subsistemas construtivos, componentes e equipamentos.

• Como elaborar as recomendações técnicas na Inspeção Predial e classificar nos patamares de prioridades definidos na ABNT NBR 16747:2020 para elaboração de lista de prioridade

• Detalhamento dos tópicos essenciais do LITE: Laudo de Inspeção Técnica das Edificações ou Laudo de Inspeção Predial nos termos da ABNT NBR 16747:2020 e do PL 159/2026.

As vagas são limitadas!

Inscrições pelo link – https://www.sympla.com.br/evento/curso-de-inspecao-predial/3584749?referrer=linktr.ee&referrer=linktr.ee