Municípios do CONDEMAT+ participam da Feira do Empreendedor 

Espaço do consórcio no evento do Sebrae vai apresentar produtos, serviços, atrativos e projetos que refletem o potencial econômico e sustentável da região

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+) participará da Feira do Empreendedor 2026 do Sebrae, que será realizada de segunda (19) a quinta-feira (22), no São Paulo Expo. Pelo segundo ano consecutivo, a ilha do consórcio reunirá municípios para apresentar iniciativas que incentivam o empreendedorismo e contribuem para o desenvolvimento econômico e sustentável regional.

Considerada um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina, a feira conecta inovação e negócios e reúne milhares de empreendedores, gestores e lideranças de todo o país. No espaço do CONDEMAT+, localizado no corredor principal (ruas B e C), próximo à Arena da Felicidade, os visitantes poderão conhecer produtos, serviços, atrativos e projetos que refletem o potencial econômico dos municípios consorciados. A expectativa é de que cerca de 100 mil pessoas visitem FE 2026.

Arujá, Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Poá, Salesópolis e Suzano terão espaços próprios na ilha do CONDEMAT+. Os demais municípios marcarão presença na área institucional do consórcio.

“Nosso objetivo é dar visibilidade ao potencial da região e aproximar empreendedores, gestores públicos e parceiros para gerar novos negócios. A Feira do Empreendedor é uma excelente vitrine para mostrar o que os nossos municípios produzem e têm a oferecer. E essa participação integrada fortalece a nossa presença e amplia as oportunidades regionalmente”, afirma o presidente do CONDEMAT+ e prefeito de Arujá, Luis Camargo.

A participação do CONDEMAT+ na Feira do Empreendedor 2026 conta com o apoio de ABN Brasil, Marcelo Iluminações, Inovattore Eventos, Parque Aflord, Sindicato do Comércio Varejista do Alto Tietê e Câmara de Dirigentes Locais (Sincomércio/CDL), Rode, Plastilânia e Instituto Embu.

O evento tem entrada gratuita e funcionará das 10h às 20h, no São Paulo Expo, na capital paulista.

Serviço

Feira do Empreendedor 2026

Data: 19 a 22 de outubro de 2026

Horário: das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Vila Água Funda, São Paulo

Entrada: Gratuita (https://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br/inscricao)