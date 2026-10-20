Mogi Basquete enfrenta Franca fora de casa pelo NBB CAIXA 

O Mogi Basquete volta à quadra na quarta-feira (21), às 19h30, para enfrentar o Franca, no ginásio Pedrocão, em Franca (SP), pela sequência do NBB CAIXA 2026/27. O confronto marca o primeiro encontro entre as equipes pela competição nacional após a final do Campeonato Paulista, disputada na semana passada, quando o time mogiano conquistou o título estadual.
A equipe comandada pelo técnico Fernando Penna chega embalada pela vitória na estreia do NBB. No último sábado (17), o Mogi venceu o Corinthians por 84 a 73, no ginásio Hugo Ramos, e agora busca manter o bom início de campanha diante de um adversário conhecido.
O grupo viajou na manhã de terça-feira (20) para Franca, onde realizará os últimos ajustes antes da partida. O duelo terá transmissão ao vivo pelo canal oficial do NBB CAIXA no YouTube.
Após o compromisso em Franca, o Mogi Basquete seguirá diretamente para Bauru, onde enfrentará a equipe da casa na sexta-feira (23), às 19h30, no ginásio Panela de Pressão. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela plataforma de streaming Disney+.
Recuperação
Após passar por cirurgia no joelho esquerdo, Lucas Dias segue em processo de recuperação e já realiza atividades em quadra, dando sequência à sua evolução física. O atleta continua sob acompanhamento integrado dos departamentos médico, de fisioterapia e de preparação física do Mogi Basquete.