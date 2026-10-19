Fest’UP Alto Tietê começa hoje (19) com debates e homenagem a Fabíola Pupo

Evento da APP Alto Tietê reúne profissionais da agência Galeria, g1 e TV Diário em Mogi das Cruzes

Fabíola Pupo, diretora Superintendente do jornal A Semana, vencedora regional Troféu Garra

A segunda edição do Fest’UP Alto Tietê começa nesta segunda-feira (19), em Mogi das Cruzes, com uma programação dedicada à criatividade, publicidade e jornalismo. Promovido pela Associação de Profissionais de Propaganda (APP) Alto Tietê, o evento será realizado no Centro Universitário Braz Cubas, a partir das 19h30, com participação gratuita, aberta aos profissionais que se dedicam às áreas da indústria criativa da Comunicação e aos estudantes que em breve estarão no mercado.

Com o tema nacional “Trilhas da Comunicação”, o Fest’UP reúne estudantes, profissionais e especialistas para discutir as transformações do mercado e compartilhar experiências.

A programação de abertura terá a participação de três profissionais da Galeria: Ermínia Campolino, diretora de Mídia; Sílvio Amorim, diretor Executivo de Criação; e Tawane Silva, diretora Associada de Criação. O trio apresenta “Criatividade integrada: por trás de toda grande campanha, tem uma grande equipe”, mostrando como diferentes áreas atuam juntas na construção de campanhas para grandes marcas.

O jornalismo também estará em destaque, com Larissa Rodrigues, repórter do g1 Mogi das Cruzes e Suzano, que falará sobre “Entre o fato e a notícia: a importância da apuração na comunicação”, e William Tanida, chefe de reportagem da TV Diário e apresentador do Bom Dia Diário, com a palestra “A Força da Fonte: Construindo uma Carreira no Jornalismo de Credibilidade”.

As palestras terão espaço para interação com o público. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo Sympla. Os participantes receberão certificado emitido pela APP Brasil.

No dia 20 de outubro, a UMC receberá o Fest’UP Alto Tietê, fechando o evento com palestras sobre o tema da Inteligência Artificial, Criatividade, Branding e Creator Economy, com apresentações de Deh Bastos, multicomunicadora e fundadora da consultoria criativa, Brieflexia; e Pedro Assis, estrategista de branding, fundador e CEO da Walks e CMO da Hub4Pay.

Homenagem à jornalista Fabíola Pupo

No dia 19 de outubro, o Fest’Up Alto Tietê 2026 receberá Fabíola Pupo, diretora Superintendente do Jornal A Semana, vencedora regional do Prêmio Contribuição Profissional – Troféu Garra 2026, em uma homenagem especial que reconhece sua trajetória e contribuição para a comunicação e o marketing em nossa região.

Será um momento de valorização de uma profissional que inspira e fortalece o mercado regional, celebrando sua dedicação e sua história.

O Prêmio Contribuição Profissional criado pela APP Brasil está completando 25 anos. Na edição de 2022 entre os premiados estava Renato Concenza, diretor de Operações da TV Diário.

SERVIÇO

Fest’UP Alto Tietê 2026

19 de outubro de 2026 – 19h30

Centro Universitário Braz Cubas

Avenida Francisco Rodrigues Filho, 1.233 – Mogilar – Mogi das Cruzes

20 de outubro de 2026 – 19h30

Universidade de Mogi das Cruzes (UMC)

Av. Dr. Cândido X. de Almeida e Souza, 200 – Centro Cívico – Mogi das Cruzes

Inscrições: gratuitas, pelo Sympla.

Realização: APP Alto Tietê – Associação dos Profissionais de Propaganda, vinculada à APP Brasil.