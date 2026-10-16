Brincadeiras, robótica e duelo de “Stop” agitam o Suzano Shopping

Nesse fim de semana, garotada irá aprender a fazer arte no pratinho; agenda de outubro também tem mostra de robôs e nova edição do Desafio SZN

A programação especial do Suzano Shopping para as crianças com atrações divertidas, nesse mês dedicado aos pequenos, continua. A agenda de entretenimento do centro de compras traz também exposição de robótica e novo desafio ao público com a brincadeira “Stop”. Todas as atividades são gratuitas.

Neste domingo, dia 18, tem uma oficina em que a garotada irá aprender a fazer arte no pratinho, mesma atividade oferecida no dia 24. No dia 25, a agenda traz contação de histórias e oficina de musicalização. Fechando o mês, no dia 31, tem mais historinhas e brincadeiras com massinha.

As brincadeiras e oficinas acontecem no Espaço Cápsula, próximo da loja Ri Happy, e estão organizadas, em cada data, em sessões de 50 minutos, nos seguintes horários: das 14h às 14h50, das 15h às 15h50, das 16h às 16h50 e das 17h às 17h50. São indicadas para crianças de 4 a 12 anos.

Para a participação dos pequenos é necessário fazer a inscrição, conforme o dia desejado, por meio do aplicativo (app) do centro de compras e lazer. O app está disponível para ser baixado, gratuitamente, nas lojas de apps acessíveis em smartphones com Android ou IOS ou no site do empreendimento (link https://suzano.shopping).

As oficinas são oferecidas pelo shopping suzanense, gratuitamente, com o apoio do Colégio Pequeno Príncipe, da Rede Liceu.

Robótica

O shopping também receberá, no dia 24, a Expo Robótica do Colégio Novos Horizontes. A mostra exibirá trabalhos dos alunos e instigará os visitantes a conhecerem e descobrirem mais sobre ciência e tecnologia. A exposição, das 11h às 21h, estará no Espaço Coworking, próximo à Casa Bauducco.

Duelo de “Stop”

Neste mês também tem mais um Desafio SZN, agora com o tema “Quem pensa mais rápido?”, que irá testar o racícinio lógico e a velocidade dos participantes na famosa brincadeira “Stop”. Será no dia 25, das 14h às 16h, em frente à Puppy Play. Quem brincar concorre a brindes e benefícios exclusivos do Suzano Shopping. Toda a família pode participar. É necessário fazer inscrição no aplicativo do centro de compras.

As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e aos domingos e feriados das 14h às 20h; a Praça de Alimentação abre todos os dias das 11h às 22h.

O endereço é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo do centro de compras, site www.suzanoshopping.com

SERVIÇO:

Mês das Crianças – Suzano Shopping

Programação:

18/10: Oficina Arte no Pratinho

24/10: Oficina Arte no Pratinho

25/10: Oficina Musicalização e Contação de História

31/10: Oficina Brincar com Massinha e Contação de História

Horário: sessões das 14h às 14h50, das 15h às 15h50, das 16h às 16h50 e das 17h às 17h50

Onde – Espaço Cápsula, próximo da loja Ri Happy

Quanto: atividades gratuitas

Inscrição: no aplicativo do Suzano Shopping

Expo Robótica Colégio Novos Horizontes

Quando: 24/10, das 11h às 21h

Onde: Espaço Coworking, próximo à Casa Bauducco

Desafio SZN | Quem pensa mais rápido?

Quando: 25/10, das 14h às 16h

Onde: Em frente à Puppy Play

Quanto: atividade gratuita

Inscrição: no aplicativo do Suzano Shopping

Endereço do Suzano Shopping: Rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano.

Mais informações: site www.suzanoshopping.com.br, redes sociais (@suzanoshopping), aplicativo ou telefone (11) 2500-7940.

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