📰 Veja os destaques da semana na edição 1429 do jornal ‘A Semana’:



2ª edição do Fórum das Mulheres Mogianas acontece em Mogi

As mulheres poderão ouvir sobre menopausa, saúde e qualidade de vida



Grupo Shibata cresce no Estado de SP

Fundado em 1976 em Mogi das Cruzes, o Grupo Shibata começou no bairro do Socorro e hoje reúne 32 lojas no Estado de São Paulo, mantendo atuação junto às comunidades locais.



Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Lilian Fagundes Santos

Vencedora do Concurso de Marchinhas de Suzano 2026, a musicista e arte-educadora Lilian Fagundes Santos fala sobre os desafios da maternidade solo e sua paixão pelos palcos. Ela está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



Suzano apresenta superávit de R$ 160 milhões

Balanço de 2025 foi detalhado em audiência pública na Câmara Municipal



Eliana Mangini assume Secretaria de Cultura em Mogi das Cruzes

A prefeita Mara Bertaiolli anunciou na segunda-feira (2) a professora Eliana Aparecida Prado Mangini como nova secretária municipal de Cultura de Mogi das Cruzes. A gestora assume a pasta com a missão de fortalecer as políticas culturais e ampliar o diálogo com o setor artístico da cidade.



Especial dia da Mulher | Arte feminina espalha alegria

No Dia da Mulher, artistas como Ana Clara Rotta, Ray Evangelista e Lúcia Taiza mostram como teatro e palhaçaria transformam o riso em encontros e reflexões.



Festival Diversa celebra mulheres

Evento gratuito reúne exposições, debates e apresentações artísticas entre 6 e 8 de março em Mogi das Cruzes.



Marcel Pupo