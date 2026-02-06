A Semana

Edição 1426


Jornal A Semana – Edição 1426

📰 Veja os destaques da semana na edição 1426 do jornal ‘A Semana’:

Festa do Divino leva tradição ao Museu de Arte Sacra
Integrantes da Festa do Divino realizam apresentação durante programação cultural, reunindo fiéis e visitantes em momento de fé e tradição

Prazo do Acordo Mogiano é prorrogado até 31 de março. Programa amplia oportunidade para regularização de débitos com a prefeitura
A Prefeitura de Mogi das Cruzes prorrogou o prazo do Acordo Mogiano, programa que permite aos contribuintes negociar débitos de IPTU, ITBI e ISS da construção civil com descontos de até 65% no valor principal, além de isenção de juros e multas, oferecendo ainda a possibilidade de adesão e parcelamento de forma online.

Pesquisa aponta um aumento nos gastos com o Carnaval
Levantamento do Sebrae-SP, com sede em Mogi das Cruzes, indica que consumidores que pretendem viajar durante o Carnaval planejam despesas com transporte, alimentação e passeios.

Obras do Terminal de Palmeiras
Com mais de 90% de conclusão, o terminal de ônibus de Palmeiras Jorge Ueno entra na reta final e deve atender aproximadamente 11 mil passageiros por dia em Suzano.

Região do Alto Tietê entra no clima do Carnaval 2026 com muita folia
A programação do Carnaval 2026 acontece em diferentes municípios do Alto Tietê, com atividades distribuídas entre clubes, ruas e espaços culturais, incluindo bailes tradicionais, desfiles de blocos, matinês infantis, concursos de marchinhas, exposições e apresentações musicais abertas ao público.

CMS de Suzano define nova direção
Primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde definiu presidência, comissões e aprovou o regimento interno.

Região forma nova turma em turismo
Formatura reuniu alunos do curso Técnico em Guia de Turismo voltado ao fortalecimento do turismo regional.

Marcel Pupo

