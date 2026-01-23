📰 Veja os destaques da semana na edição 1424 do jornal ‘A Semana’:



Festa do Divino Espírito Santo inicia atividades

Retiro e Missa de Envio preparam as visitas das Coroas às casas mogianas

Rezadeiras e rezadores participam do Retiro e da Missa de Envio, momentos que dão início às atividades da Festa do Divino Espírito Santo em Mogi das Cruzes. As celebrações preparam o grupo para as tradicionais visitas das Coroas às casas das famílias devotas, levando orações, cânticos e a mensagem do Espírito Santo.



Colégio Saint Thomas continua com foco no ensino bilíngue

Alunos do Colégio Saint Thomas participam das atividades em um ambiente acolhedor e bilíngue, de acordo com Allana Roberto Gonçalves, professora e integrante da coordenação de eventos.



On Business com Fabíola Pupo | Eventos 2026

Celebrações e encontros sociais e empresariais marcaram a agenda de Mogi das Cruzes nos primeiros dias de 2026, reunindo convidados em diferentes espaços da cidade.



Verão pede atenção redobrada com a saúde das crianças

A pediatra Dra. Cristina Poletti orienta pais sobre a importância da hidratação, da alimentação adequada e da atenção aos sinais de desidratação e insolação em crianças durante os dias de calor .



Suzano recebe o Projeto Cidadania Itinerante com serviços gratuitos

O projeto Cidadania Itinerante esteve em Suzano entre os dias 20 e 22 de janeiro, oferecendo gratuitamente serviços de emissão de documentos, orientações e encaminhamentos à população.

A ação foi realizada em três locais do município, com o objetivo de facilitar o acesso da população a direitos e serviços públicos.



Mogi recebe Centro de Tecnologia

O Centro de Tecnologia Operacional da Suzano S.A. passa a monitorar operações, a partir da unidade de Mogi das Cruzes.



Débitos de IPTU, ITBI e ISS podem ser negociados até 6 de fevereiro

Contribuintes de Mogi das Cruzes têm até 6 de fevereiro para negociar dívidas de IPTU, ITBI e ISS pelo Acordo Mogiano, com descontos de até 65% no valor principal e isenção total de juros e multas.

