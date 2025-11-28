📰 Veja os destaques da semana na edição 1418 do jornal ‘A Semana’:



Prefeitura garante área do Náutico e anuncia novo parque público

A prefeita Mara Bertaiolli vistoriou a área onde será implantado o Parque Náutico Mogiano, ao lado de vereadores e da equipe da administração municipal. O espaço, que pertencia ao Clube Náutico Mogiano, possui 18 mil metros quadrados e será transformado em parque público de lazer para os munícipes.



“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Aguinaldo Vicentino Leme

O engenheiro eletrônico e atual presidente da ARLS Ricardo Strazzi, Aguinaldo Vicentino Leme, revela sua trajetória profissional e pessoal.



Jundiapeba vira palco de ação pelo bem-estar animal. Mutirão de castração e ações de conscientização são destaque no evento

A Prefeitura de Mogi das Cruzes promove no domingo (30) mais uma edição do Seu Amigo Pet em Jundiapeba, com destaque para o Mutirão de Castração de Animais destinado a tutores cadastrados no CadÚnico. Além do procedimento, a programação inclui feira de variedades e coleta para o banco de ração.

Jovem atleta de Mogi brilha nas quadras e conquista título no tênis

O atleta do Clube de Campo de Mogi das Cruzes, Leo Haumholter Pereira Rodrigues Torelli, venceu a Copa Futuro Kids G3 da Federação Paulista de Tênis, na categoria 8 anos Masculino Simples.

Sincomercio amplia comunicação com estúdio profissional

O Sincomercio de Mogi das Cruzes implanta um estúdio profissional de produção audiovisual em sua sede. O presidente Valterli Martinez e o Marcelo Menezes preveem inauguração até janeiro de 2026.



Mogi Basquete reforça a campanha do Novembro Azul no NBB

Mogi Basquete reforça, no mês de novembro, seu empenho com a promoção da saúde do homem por meio de ações especiais que foram feitas durantes os jogos pelo NBB CAIXA, em apoio à campanha Novembro Azul.

