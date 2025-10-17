📰 Veja os destaques da semana na edição 1412 do jornal ‘A Semana’:



TCE reconhece gestão de Suzano

Reconhecimento foi concedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao prefeito Pedro Ishi.



“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Vini Chagas

O atleta do time profissional do Mogi Basquete, Vinicius Nascimento Chagas, conta a sua história dentro do basquete e quais são os seus planos pessoais para o futuro.



Cobrança de pedágio é suspensa em Mogi; Liminar impede início da cobrança de pedágio na Mogi-Dutra

O juiz Bruno Machado Miano concedeu liminar solicitada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, suspendendo a cobrança de pedágio na Mogi-Dutra nos dois sentidos, entre a cidade e a rodovia Ayrton Senna. A medida vale até que a ação proposta pela Procuradoria Geral do Município, que pede a isenção da tarifa para os mogianos, seja analisada.



Time do Mogi Basquete se consagra como vice-campeão paulista 2025

O Mogi Basquete recebeu o troféu de vice-campeão paulista de 2025 após a decisão contra o Sesi Franca. O resultado marca a volta do clube mogiano à elite do basquete estadual, após nove anos sem disputar uma final, e coroou uma campanha de superação, entrega e forte conexão.



Colégio Gênesis leva alegria às crianças

O Colégio Gênesis transformou o Dia das Crianças em um momento inesquecível para cerca de 600 crianças da Vila Nova União, com distribuição de roupas, brinquedos, alimentos e atividades educativas.



APP Alto Tietê apresenta nova diretoria

Felipe Palmeira assume a presidência da APP Alto Tietê, com Julia Pivot e Raphael Lazzaro nas vice-presidências. A posse ocorreu durante o “Fest’Up Alto Tietê”, iniciando um ciclo voltado à capacitação de profissionais e estudantes de comunicação.



Natal Solidário da Doce Lar transforma vidas e o fim de ano das crianças

Crianças da Doce Lar celebram a chegada do Natal com campanha que incentiva doações de brinquedos novos para tornar o fim de ano mais feliz

Marcel Pupo