📰 Veja os destaques da semana na edição 1409 do jornal ‘A Semana’:



Soul Personal Studio prioriza bem-estar e saúde em Mogi das Cruzes

A Soul Personal Studio, de Luana Garcia Leal Bueno e Robson Bueno, oferece treinos personalizados. O método garante segurança e resultados consistentes, unindo cuidado e atenção a cada aluno.

Art Battle® estreia no Mogi Shopping

No dia 27, o Mogi Shopping recebe o campeonato de pintura ao vivo, com votação dos finalistas pelo público.

“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Marcello Barbosa

O jornalista e Secretário de Governo de Itaquaquecetuba, Marcello Barbosa da Silva, fala sobre seus anseios políticos e seus projetos pessoais. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.

Famílias mogianas recebem auxílio após incêndio; Auxílio Moradia Emergencial foi direcionado para os munícipes da Vila Estação

Quatro famílias da Vila Estação, em Mogi das Cruzes, que perderam casas e pertences em um incêndio, recebem Auxílio Moradia Emergencial de R$540 mensais, atendimento social e produtos de primeira necessidade. A área atingida já foi limpa, e as famílias têm acompanhamento e apoio contínuo enquanto aguardam moradias definitivas. Capacitação em Suzano reforça atendimento para casos de emergência

Nos dias 18 e 19 de setembro, 48 profissionais da Atenção Básica participaram de capacitação sobre atendimento a casos de emergência em Suzano.

O curso abordou avaliação primária, suporte básico da vida, organização do ambiente e simulações práticas para a agilidade no atendimento .

Rock marcará o Outubro Rosa no centro de Mogi das Cruzes, neste mês

Evento solidário arrecadará doações para pacientes em tratamento contra o câncer

Dia das Crianças terá festa à fantasia

Em outubro, o Clube de Campo de Mogi das Cruzes promoverá festa à fantasia para os associados mirins, com brinquedos infláveis e brincadeiras com personagens.