📰 Veja os destaques da semana na edição 1408 do jornal ‘A Semana’:



Home office exige atenção à saúde mental

O trabalho remoto é realidade para quase 20% dos brasileiros. Com isso, psicóloga alerta para riscos de ansiedade.

Procon fiscaliza preços antes da Black Friday

Equipes do Procon de Suzano iniciaram monitoramento em lojas do centro e do shopping para coibir falsas promoções, a fim de garantir transparência.

Idosos de Suzano têm 142 vagas em cursos e oficinas;Oportunidade abrange atividades como dança, artesanato e defesa pessoal

O Centro de Convivência Maria Picoletti (CCMI) está com inscrições abertas para munícipes com 60 anos ou mais. São oito opções de atividades que incluem oficinas, cursos de dança, cromoterapia, artesanato, defesa pessoal e a inovadora técnica Barra de Access. As inscrições devem ser feitas presencialmente na sede do órgão municipal.

Ponte do Mogilar é debatida na prefeitura

Moradores se reuniram com a Prefeitura de Mogi das Cruzes para discutir alternativas à ponte estaiada e buscar soluções de mobilidade mais viáveis para o bairro.

Semae lança app para auxiliar a população de Mogi das Cruzes

Novo recurso permite consulta de faturas, histórico de consumo e solicitações