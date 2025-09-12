📰 Veja os destaques da semana na edição 1407 do jornal ‘A Semana’:



Mogi das Cruzes lança o SIS na Palma da Mão, Aplicativo centraliza serviços da Saúde e amplia acesso ao paciente

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou, na quinta-feira (4), o SIS na Palma da Mão, novo aplicativo que promete transformar a relação do cidadão com a rede municipal de Saúde. A ferramenta reúne em um ambiente digital serviços como agendamento de consultas e exames, prontuário único, check-in eletrônico e até atendimento por telemedicina.



Exposição sobre Mogi está em cartaz

Exposição gratuita celebra os 465 anos da cidade com obras de diferentes épocas no Patteo Urupema Shopping

“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Claudinei Galo

O secretário municipal de Transporte de Suzano, Claudinei Galo, conta como entrou na carreira pública e seus planos pessoais. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



Moradores do bairro Nova Mogilar querem ser ouvidos pela Prefeitura de Mogi Munícipes do Nova Mogilar se uniram em um movimento que já agrega cerca de mil pessoas contra a construção da ponte estaiada no bairro.

O grupo questiona os impactos urbanísticos e ambientais da obra e defende alternativas que priorizem a mobilidade e a preservação da qualidade de vida sem prejuízos.



UMC oferece artendimento médico gratuito em 23ª Feira da Saúde

Ação oferece mais de mil atendimentos gratuitos em diversas especialidades médicas e áreas de saúde Reforma Tributária: impactos para empresas e consumidores



Reforma Tributária: impactos para empresas e consumidores

Rafael Franco Rocha, sócio-fundador da Tributo Certo, analisa os principais impactos da Reforma Tributária, destacando como as mudanças prometem simplificar o sistema e aumentar a justiça fiscal no Brasil.



Suzano é 1ª do Brasil em meio ambiente

Cidade conquistou o topo do ranking nacional que avaliou 418 municípios em ações ambientais e de saneamento.