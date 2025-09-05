📰 Veja os destaques da semana na edição 1406 do jornal ‘A Semana’:



Começou o Itaquá Rodeio Fest 2025

A festa, que vai até o dia 13, tem shows, provas de montaria, parque de diversões, e variedade gastronômica para o público.



Colégio Gênesis anuncia início das matrículas e rematrículas para 2026

O gestor do colégio, Wesley de Paula, informa que o período de matrícula e rematrícula para 2026 está com condições especiais para alunos veteranos e novos estudantes, oferecendo descontos e parcelamento.



“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Victor Sarro

O talentoso comediante e empresário que está à frente do All Sports, responsável pela nova gestão do Mogi Basquete, Victor Sarro, fala dos seus sonhos e da sua vida profissional. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.



Suzano solicita aumento de recursos para a saúde

Pedido reforça a implantação de 40 leitos de hemodiálise no HRAT

O prefeito de Suzano, Pedro Ishi, esteve na Secretaria de Estado da Saúde para reforçar a implantação de 40 leitos de hemodiálise no Hospital Regional do Alto Tietê (HRAT) e solicitar mais recursos para a média e alta complexidade, a fim de atender a saúde local. As obras começam em setembro e vão beneficiar centenas de pacientes de tratamento renal.



Desfile levou mais de 30 mil pessoas para a Avenida Cívica, em Mogi das Cruzes

A população acompanhou o Desfile Cívico em comemoração aos 465 anos de Mogi das Cruzes, realizado no domingo (1º), na Avenida Cívica. O evento reuniu cerca de oito mil participantes, entre escolas, forças de segurança, projetos sociais e esportivos, com o tema “Mogi, cidade que abraça”.



Programação cultural agita a nova Geodésica do Sesc Mogi das Cruzes

O Sesc mantém programação variada em sua Geodésica, com atividades culturais, oficinas, música e lazer para todas as idades. O espaço oferece atrações gratuitas e pagas, garantindo diversão para a comunidade.

Marcel Pupo