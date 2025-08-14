📰 Veja os destaques da semana na edição 1403 do jornal ‘A Semana’:



Sesc inaugurará a nova Geodésica neste mês

O espaço foi criado para receber atrações culturais e musicais sem depender das condições climáticas.



UnicaFisio Braz Cubas será reaberta

Foi autorizada a abertura do processo licitatório que permitirá a reforma e reabertura da UnicaFisio Braz Cubas, em Mogi das Cruzes, pela prefeita Mara Bertaiolli, com investimento estimado em R$2,4 milhões.



Mogi terá investimento de R$600 milhões pela FEMSA

Fábrica construirá duas novas linhas dedicadas à produção de refrigerantes Mogi das Cruzes será palco de uma grande expansão da Coca-Cola FEMSA Brasil.



A empresa anunciou a construção de duas novas linhas de produção de refrigerantes, com início das operações previsto para janeiro. O projeto trará geração de empregos, inovação, sustentabilidade e reforça o papel estratégico da cidade no Sistema Coca-Cola.



Jornada de Crédito em Poá atingirá MEIS e pequenos e médios empresários

A Desenvolve SP, agência de fomento do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, realizará na terça-feira (19), às 10 horas, uma edição da Jornada de Crédito em Poá. Rodoanel em Suzano: R$600 milhões em obras e três mil empregos Como legado de Rodrigo Ashiuchi, Pedro Ishi inicia a construção das novas alças de saída do Trecho Leste do Rodoanel Mário Covas. O complexo viário vai transformar a mobilidade, conectar importantes avenidas e impulsionar a economia local com geração de empregos e arrecadação.



Morango do amor esquenta a economia de Mogi das Cruzes

O início da safra aqueceu o movimento no Mercado do Produtor e nas feiras noturnas do Alto Ipiranga e Brás Cubas, com filas e vendas recordes, que mostram que a fruta virou tendência, impulsionando produtores.



Residência Inclusiva precisa de doações

Instituição mogiana acolhe dez pessoas com deficiência em situação de vulnerabilidade e sem apoio familiar. Para manter o atendimento, precisa de alimentos, itens de higiene e produtos de limpeza.

Marcel Pupo