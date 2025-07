📰 Veja os destaques da semana na edição 1400 do jornal ‘A Semana’:



Fatec de Suzano ficará pronta ainda este ano

Visita técnica mostrou que as obras chegaram aos seus 53% de conclusão e deverá ser entregue até o final de 2025.

“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Maria Fernandez Iglesias

Com o lançamento do seu segundo livro “Caixa de Sapatos – guardiã de sentimentos”, Maria Fernandez Iglesias fala sobre a sua trajetória com a escrita e os seus sonhos pessoais.

Saneamento: Itaquá lidera ranking nacional

Um dos principais pontos de atenção da cidade é o cuidado com a população

Itaquaquecetuba é considerada a 8ª cidade no país que mais investiu em saneamento básico em 2024, com média de R$243,90 por habitante, chegando a ser o 5º município no Estado de São Paulo. Dentre as cidades do Alto Tietê, foi a única citada no Ranking do Saneamento 2025, desenvolvido pelo Instituto Trata Brasil (ITB).

Saúde de Mogi das Cruzes consegue projetos do Novo PAC para a população

A Secretaria de Saúde conseguiu aprovar quatro propostas com o Governo Federal, como a construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim São Pedro, a aquisição de kits de equipamentos para teleconsulta, a renovação da frota do SAMU e um combo de equipamentos para as UBSs.

Festa de Sant’Ana tem encerramento no domingo (27)

A festa, com mais de 300 anos de tradição, conta com a parte religiosa, mas recebe os fiéis para a tradicional quermesse nos três dias finais, com entrada gratuita, comidas típicas, doces e brincadeiras.

