📰 Veja os destaques da semana na edição 1398 do jornal ‘A Semana’:



“Condomínios em Ação” é lançado em Suzano

Projeto tem como objetivo a expansão da coleta seletiva no município; A Prefeitura de Suzano lançou o projeto “Condomínios em Ação”, voltado à coleta seletiva por meio da participação direta de moradores de conjuntos residenciais. A iniciativa do órgão municipal tem parceria com a cooperativa Univence. Parte dos recursos arrecadados com a comercialização dos recicláveis será revertida ao Fundo Social.



Vox2You Mogi das Cruzes completa um ano de sucesso

Sabrina Athie Vaz Ferreira e Romero Fonseca Vieira Junior oferecem cursos de oratória propícios para o crescimento pessoal e profissional, focando no potencial de cada aluno.

“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Beatriz de Souza Luna

A presidente do Rotaract Clube de Mogi das Cruzes e advogada tributarista, Beatriz de Souza Luna, fala sobre os seus anseios dentro da profissão e dos seus objetivos com o Rotaract.

Festa Julina será feita para o Divino 2026

A Associação Pró-Festa do Divino de Mogi das Cruzes promoverá festa para arrecadação de fundos para 2026.

Itaquaquecetuba se destaca quando o assunto é meta nacional de alfabetização

Itaquaquecetuba conquistou um marco histórico na Educação ao superar as metas nacionais de alfabetização, atingindo 57,19% no Índice Criança Alfabetizada (ICA). O desempenho é direcionado ao investimento contínuo na formação de profissionais municipais da área educacional.

Mogi Shopping oferece atividades para as crianças de dois até 12 anos

Evento “Domingo na Praça” oferece programação especial de férias para o público infantil

“Rock no Parque” acontecerá no dia 20

Com apresentações gratuitas de cinco bandas no Pavilhão de Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, no Parque Max Feffer, o “Rock no Parque” começa às 11h30 e termina às 18 horas.