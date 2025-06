📰 Veja os destaques da semana na edição 1396 do jornal ‘A Semana’:



Morre Paulo Quaresma, ícone do jornalismo regional

Paulo Sérgio do Vale Quaresma faleceu na quinta-feira (26) e deixará um legado de amor pela profissão e positivismo para enfrentar os obstáculos da vida.

O jornalista fez parte da redação do A Semana por nove anos.

Festa do Divino Espírito Santo 2026 já possui festeiros e capitães de mastro

A tradicional Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes téra Ricardo Medina Alvarez e Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina como festeiros, e Maurício de Lima Ramos e Tavane Prado Rodrigues Ramos como capitães de mastro. O anúncio foi feito pelo bispo Dom Pedro Luiz Stringhini.

“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Paulo Saraiva

O médico cardioliogista Paulo Eduardo da Costa Saraiva conta a sua trajetória dentro da medicina, enfatizando a geriatria, e como leva a sua vida pessoal.



Trevik Convites é sinônimo de personalização e elegância

Monik Santana Macedo está à frente do ateliê, que tem como foco a confecção de convites artesanais para casamentos, aniversários e eventos corporativos, bem como de menus, tags, cartões de agradecimento e “lágrimas de alegria”.

Guerrinha volta às quadras mogianas

O ídolo do basquete nacional, Jorge Guerra, volta a Mogi como coordenador técnico para a temporada 2025/26.

Itaquá promoveu o III Fórum Municipal de Erradicação do Trabalho Infantil

Evento reforçou a garantia dos direitos de crianças e adolescentes

Praça Miguel Badra tem vistoria para revitalização

A obra está em fase avançada e teve início no segundo semestre de 2024

Pedro Ishi, prefeito de Suzano, realizou uma vistoria técnica nas obras de revitalização da praça localizada na esquina das ruas Mário Bochetti e Pricevicius Jonas, no bairro Cidade Miguel Badra, na terça-feira (24), para conferir o andamento dos trabalhos. O local, que deve ser entregue em agosto para a população, passa por uma ampla reestruturação.