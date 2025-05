📰 Veja os destaques da semana na edição 1392 do jornal ‘A Semana’:



Programa de Estágio Técnico na Suzano

A Suzano oferece 101 vagas de estágio para diversas cidades do país, incluindo Mogi das Cruzes e Suzano.

Em evidência por Fabíola Pupo: João Pedro da Mota

Festeiro da Festa do Divino Espiríto Santo de Mogi das Cruzes 2025, João Pedro da Mota, fala sobre sua trajetória e sobre o maior evento religioso e cultural da região. Ele está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.

Mogi das Cruzes recebe o Papa do Budismo Primordial

O templo Ryushoji, em Mogi das Cruzes, recebeu a Sua Santidade Kimura Nitigaku Shounin, o 27º Sumo Pontífice do Budismo Primordial. A solenidade integrou as comemorações pelos 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão e reuniu fiéis da região e de outras cidades. O papa veio com comitiva de 68 fiéis e 19 sacerdotes.

Itaquá Rodeio Fest já está consagrado entre os artistas nacionais e população

Com a confirmação de novas atrações da grade musical, a organização anunciou, no dia 27, o line-up do Itaquá Rodeio Fest, que ocorrerá nos dias 5, 6, 7, 12 e 13 de setembro, com a expectativa de receber até 300 mil pessoas, numa ampla área no Jardim Adriane.

Outback Steakhouse possui novidades no cardápio

A sócia-proprietária Lara Lúcia da Silva conta sobre as Outback Boards, novidade para o público da região, pensadas para compartilhar com amigos e familiares.

Presentes personalizados são na Pegada Chic

A empresa, comandada por Mônica Lemes Padovani há 12 anos, tem o propósito de oferecer presentes criativos, afetivos e sustentáveis para os seus clientes.

Associação Doce Lar única do Brasil a possuir o selo de gestão ISO 9001

A certificação internacional atesta a qualidade na gestão da instituição, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade na cidade.