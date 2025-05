📰 Veja os destaques da semana na edição 1390 do jornal ‘A Semana’:



On Business por Fabíola Pupo | A nossa festa de aniversário

O jornal A Semana e a coluna On Business celebram neste mês seus 27 anos. A festa foi uma forma de agradecimento de Fabíola Pupo e equipe.

A Semana celebra os seus 27 anos de história na região; Com elegância e requinte, convidados aproveitaram a festa

Cerca de 250 convidados prestigiaram a festa de 27 anos do jornal A Semana e da coluna On Business, juntamente com Fabíola Pupo e seus filhos, Marcel e Muriel Pupo. Música, comida e bebida de qualidade foram o ponto alto da celebração que contou com autoridades, representantes de entidades e amigos.



A importância do jornal aos olhos do presidente do A Semana



Autoridades falam sobre os feitos e a qualidade da informação

Diante da seriedade nas informações oferecidas, personalidades, como o deputado Marcos Damasio, elogiam o semanário. Conheça os jornais de Mogi das Cruzes A jornalista ,Taciana da Paz, e o pesquisador da história de Mogi das Cruzes, Rouxinol Mogi, contam sobre os jornais impressos locais.



“Flores Pretas” aborda a importância da música

Os alunos da E. E. Prof.ª Irene Caporali de Souza terão a oportunidade de conhecer a envolvente herança musical brasileira.