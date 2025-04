📰 Veja os destaques da semana na edição 1385 do jornal ‘A Semana’:



Encenação da Paixão de Cristo chega à 15ª edição

A Comunidade Matriz São Maximiliano Kolbe apresenta no dia 18/04 a tradicional reconstituição dos últimos momentos de Jesus, em evento gratuito e aberto ao público.

Suzano encerra comemorações com cultura e música

Os 76 anos da cidade foram celebrados com shows, danças, artesanato e atrações circenses, reunindo artistas locais e público em diversas atividades gratuitas.

Akimatsuri finaliza com programação cultural intensa

O tradicional festival encerra em 13 de abril com apresentações artísticas, culinária típica, cerimônia do tooro nagashi e concursos de Miss e Mister, celebrando a cultura japonesa na região.

Saway leva “Rock Nordestino” ao Theatro Vasques

Na sexta (18), às 19h30, o artista apresenta fusão inédita entre rock nacional e raízes nordestinas, em show que promete relembrar sucessos de Raul Seixas a Pitty.

Festival Diversa coloca mulheres em destaque

Realizado integralmente em Guararema, o evento traz programação especial focada no empoderamento e protagonismo feminino nas artes e cultura.

Tatiane Gimenez compartilha trajetória empresarial

A CEO da SoluMedi, grávida de nove meses, concedeu entrevista exclusiva para a coluna “Em Evidência” de Fabíola Pupo, revelando desafios e conquistas na carreira.

Itaquá apresenta balanço dos 100 dias de gestão

A prefeitura detalhou à imprensa regional as realizações e projetos futuros, mostrando os avanços iniciais da atual administração municipal.