📰 Veja os destaques da semana na edição 1380 do jornal ‘A Semana’:



Mês da Mulher é comemorado pela Prefeitura de Suzano

A Prefeitura de Suzano promove atividades gratuitas ao longo de março, reconhecendo o papel das mulheres na sociedade e oferecendo eventos para diferentes faixas etárias.



Filmes são direcionados para a vivência feminina

O Cineteatro Wilma Bentivegna, em Suzano, preparou uma programação especial para março, com duas

mostras cinematográficas focadas na experiência feminina.

“On Business”, com Fabíola Pupo | Carnaval 2025

Confira as fotos das maiores festas de Carnaval que aconteceram em Mogi das Cruzes em fevereiro e março de 2025.



Mogi tem evento especial direcionado às mulheres

O 1º Fórum Municipal das Mulheres Mogianas oferece uma programação vasta, incluindo palestras, atividades esportivas, exposições e eventos culturais, de saúde e ambientais.

Miss Akimatsuri está com inscrições abertas até 9 de março

O tradicional concurso Miss Akimatsuri está com inscrições abertas para mulheres de ascendência japonesa, solteiras, residentes no Alto Tietê, com idades entre 16 e 30 anos.

Produções visuais com qualidade são primordiais para a equipe Artes Filmes

O Estúdio Artes Filmes se especializa em técnicas inovadoras para atender o mercado de produções visuais, oferecendo novos formatos para seus clientes.

Exposição Mundo Jurássico está no Mogi Shopping até 30 de março

A exposição apresenta 13 réplicas de dinossauros, com cenários interativos e informações sobre a vida de cada espécie, atraindo crianças e adultos.