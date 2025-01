📰 Veja os destaques da semana na edição 1374 do jornal ‘A Semana’:



Ambulâncias passam por vistoria em Mogi das Cruzes

Além da vistoria nos quatro veículos, a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, anunciou o tenente-coronel Reinaldo de Almeida do Nascimento como novo presidente do Consórcio Regional do Samu (Cresamu)

Sancet é sinônimo de humanização e qualidade

Em Evidência”, com Fabíola Pupo:

O jornalista Felipe Augusto Tedeschi Lintz, eleito a vereador com 4.322 votos, promete lutar pela implantação de escolas cívico-militares em Mogi. Ele conta sobre sua trajetória profissional e política e está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.

Volta Fria poderá receber ponte e rotatória novas neste ano

O projeto atualizado e aprovado para a construção de uma nova ponte e de uma rotatória para facilitar o tráfego na estrada da Volta Fria foi entregue pelo DER, com investimento de R$ 27 milhões.

Santa Casa fala da importância do pré-natal

Espaços públicos estão em reorganização

A medida, realizada pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, garantirá o uso mais democrático da estrutura esportiva da cidade.

Recadastro de aposentados e pensionistas

Aposentados e pensionistas que possuem isenção do IPTU já podem se recadastrar para manter o benefício até o dia 15 de março, em Suzano.