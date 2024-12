📰 Veja os destaques da semana na edição 1371 do jornal ‘A Semana’:



Retrospectiva On Business

Nesta edição de final de ano, Fabíola Pupo relembra os principais momentos evidenciados em sua coluna On Business, focados nos negócios da região.

Relembre os pricipais acontecimentos de 2024

O jornal A Semana traz, em sua Retrospectiva 2024, os fatos mais marcantes do ano, como as eleições, pedido de cassação, a preocupação com o aumento de casos de dengue, mortes de personalidades e Jogos Olímpicos em Paris.



CCMC oferece colônia de férias aos associados

De 6 a 30 de janeiro, as crianças e suas famílias poderão aproveitar momentos de lazer e brincadeiras, durante o recesso escolar.

Operação Verão em Mogi das Cruzes

Em reunião com secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social, Segurança Pública, Esporte e Defesa Civil da sua gestão, prefeita eleita determina o plano de trabalho para a Operação Verão.

Saiba como lidar com a tristeza e a depressão no Natal e Ano Novo

Ana Cristina Arzabe, da UMC, compartilha algumas dicas para manter a saúde mental em dia durante as festividades de final de ano.