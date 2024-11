📰 Veja os destaques da semana na edição 1363 do jornal ‘A Semana’:



Crescer de Mogi das Cruzes abre inscrições para novos cursos

Empreendedorismo e iniciação profissional serão o foco das aulas

O Crescer de Mogi das Cruzes oferece à população moradora do municípo, 540 vagas e 12 cursos gratuitos, distribuídos nos equipamentos dos bairros Brás Cubas, Centro, César de Souza, Vila Brasileira e Vila Natal, para a ampliação de renda.



The Red Carpet

Thales, Rosângela e Maya Talarico comemoraram os seis anos da coluna Press Chic, em grande estilo, no Clube de Campo de Mogi das Cruzes.



Processo de transição tem início em Mogi das Cruzes

Prefeitura de Mogi das Cruzes , através do gestor municipal Caio Cunha, recebe a prefeita eleita, Mara Bertaiolli, e o seu vice, Teo Cusatis, para o recebimento da documentação sobre a transição de governo.



E.M. vence a “Pequenos Esportistas”

A E.M. Prof. Adolfo Martini leva o título de campeã geral pelo segundo ano consecutivo, em Mogi das Cruzes.

Saulo Souza foi eleito como prefeito de Poá

Com 23.918 votos válidos, o candidato eleito à Prefeitura Municipal de Poá revela o desejo de mudança do munícipe.

Suzano lança o “Avança Saúde”

O projeto é uma iniciativa pioneira que permitirá aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) receber atendimento em clínicas privadas.



Síndrome do Bebê Sacudido pode afetar crianças até cinco anos