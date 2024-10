📰 Veja os destaques da semana na edição 1361 do jornal ‘A Semana’:



Mogi prepara o 2º Fórum de Educação Ambiental

Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal abre inscrições para o evento

As inscrições vão até o dia 31 de outubro para expositores interessados em participar do 2º Fórum de Educação Ambiental e Práticas Educativas. Os futuros participantes devem se registrar na Secretaria de Meio Ambiente e Proteção Animal.



Cientista social e consultor fala sobre a importância de aproximar a população da Prefeitura

O suzanense Fábio Bezerril explica sobre a escuta, o engajamento e a devolutiva para políticas públicas, englobando as necessidades da população à Prefeitura.



Boigues foi o prefeito mais votado do Brasil

Com 91,70% dos votos válidos, delegado Eduardo Boigues representará Itaquaquecetuba por mais quatro anos.

“Em Evidência”, com Fabíola Pupo | Natália Ivanhes

A paixão por animais desde a infância foi o propulsor para a escolha da carreira da médica veterinária por Natália Ivanhes. Ela está “Em Evidência”, com Fabíola Pupo.

Escola de Mogi receberá o projeto “Uma Escola Sustentável”

A E.M. Rural Nossa Senhora da Conceição, de Mogi das Cruzes, será a primeira escola pública no Brasil a receber o projeto “Uma Escola Sustentável”, em que será entregue um novo prédio em dezembro de 2024.



Suzano Vôlei leva o título de vice-campeão paulista pela segunda vez

Seminário de Educação será em Suzano

As inscrições para o 2° Seminário de Educação Inclusiva do Alto Tietê estão abertas.