📰 Veja os destaques da semana na edição 1360 do jornal ‘A Semana’:



Mulheres vítimas de violência conseguem benefício do Estado

Prefeitura de Mogi das Cruzes levou a novidade para a população

A Secretaria de Assistência Social de Mogi das Cruzes anuncia o Auxílio-aluguel para mulheres vítimas de violência que possuem medida protetiva e atendem a critérios de elegibilidade. O benefício vem do Governo do Estado de São Paulo.

Pedro Ishi é eleito prefeito de Suzano

O novo prefeito foi apoiado por Rodrigo Ashiuchi, da atual gestão, e adquiriu a marca histórica de 124.366 votos.

Coligação entre PL e PSD vence a eleição de Mogi das Cruzes

Mara Bertaiolli e Teo Cusatis saem vitoriosos do pleito municipal de Mogi das Cruzes, adquirindo 51,08% dos votos válidos em primeiro turno, contra 31,15% do atual chefe do Poder Executivo, Caio Cunha.

Vox2you é a maior da América Latina

A escola já transformou mais de 80 mil vidas com seus cursos de excelência na área de oratória, em todo o Brasil.



UMC, com vestibular aberto, é referência no curso de Medicina

O curso de Medicina insere as melhores práticas e trabalha com o aluno sob o ponto de vista humano, em seus 56 anos de existência.

Suzano inova com introdução de IA em suas unidades

A empresa Suzano criou uma plataforma para otimizar pedidos de itens de Manutenção, Reparo e Operação pelos seus colaboradores.