📰 Veja os destaques da semana na edição 1353 do jornal ‘A Semana’:



Cadastro Único vai aos bairros de César de Souza e Botujuru neste fim de semana

A iniciativa “Cadastro Único no seu bairro” terá mais duas edições nos dias 24 e 25 de agosto, atendendo as comunidades de César de Souza e Botujuru. A ação visa aproximar a população de serviços essenciais e garantir o acesso aos programas sociais, por meio da atualização e requalificação do CadÚnico.

Marcelo Barbosa lança novo livro “A Vida de Cão do Requis” em setembro

Marcelo Barbosa, autor da trilogia “Favela no Divã”, se prepara para o lançamento de seu novo livro, “A Vida de Cão do Requis”, previsto para setembro. O escritor está “Em Evidência” com Fabíola Pupo, discutindo suas obras e a trajetória literária.

Colégio Saint Thomas promove evento musical com 150 alunos

No último sábado, 17 de agosto, o Colégio Saint Thomas organizou um evento especial que reuniu 150 alunos do Ensino Fundamental para aprender sobre música clássica e popular. Com a participação da orquestra Asaph, a iniciativa buscou incluir a complexidade da música na vida dos jovens e apresentar diversos instrumentos musicais.

Mogi anuncia cursos gratuitos para empreendedorismo e empregabilidade

Para fomentar o empreendedorismo e a empregabilidade na região, novos cursos gratuitos foram lançados em Mogi. A iniciativa visa capacitar a população, oferecendo ferramentas para o desenvolvimento profissional e econômico.

McDia Feliz acontece em 24 de agosto em prol de crianças e adolescentes com câncer

No dia 24 de agosto, o McDia Feliz mobilizará a comunidade em apoio à Rede Feminina de Combate ao Câncer “Guiomar Pinheiro Franco”. A ação beneficente visa ajudar crianças e adolescentes que enfrentam o câncer, destinando a arrecadação para iniciativas de suporte e tratamento.

Inscrições para creches e pré-escolas disponíveis online

Pais e responsáveis podem realizar as inscrições para creches e pré-escolas de forma on-line, facilitando o acesso e garantindo a inclusão das crianças no sistema educacional desde a primeira infância.