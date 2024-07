📰 Veja os destaques da semana na edição 1347 do jornal ‘A Semana’:



No sábado (13), acontecerá a Noite do Hambúrguer de São Benedito, oferecendo lanches, porções, bebidas e uma noite de jogos. A superintendente do jornal A Semana, Fabíola Pupo, e Ciro Pirondi integram o Conselho Mogi 500 Anos, que planeja as comemorações do marco histórico da cidade.

Estudantes de escolas estaduais da região venceram o 1º concurso literário Do Ponto ao Conto, um projeto que incentiva a escrita criativa e o hábito de leitura. Os vencedores terão seus contos publicados em um livro personalizado e receberam vouchers para compras de livros.

A Diocese de Mogi das Cruzes e a Catedral Diocesana celebrarão Sant’Ana, padroeira de Mogi das Cruzes, e São Joaquim, com missas de 17 a 25 de julho, às 19 horas. A tradicional quermesse ocorrerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21, 26, 27 e 28 de julho, a partir das 18h.

O Sparkling Festival acontecerá pela primeira vez em Mogi das Cruzes, oferecendo mais de 200 rótulos de vinhos nacionais e importados, atraindo os amantes da bebida.

Para as crianças, o Suzano Shopping preparou o projeto “Era uma vez…”, que promete ativar a imaginação durante as férias com diversas atrações gratuitas, incluindo o Música na Praça.