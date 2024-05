📰 Veja os destaques da semana na 2ª edição especial de 26 anos do jornal ‘A Semana’:

Neste sábado (25), das 10h às 14h, acontece a Promoção da Cadeia Produtiva do Mel, em Mogi das Cruzes.

Confira mais fotos do aniversário de 26 anos do jornal “A Semana”, que aconteceu no salão Chateau Ma Vie, no dia 15 de maio.

Número de empresas em Mogi das Cruzes triplicou nos últimos anos, a cidade tem se consolidado como um dos prinicipais centros indústriais da região.

No Dia da Indústria, comemorado em 25 de maio, o município contabiliza mais de 24 mil pessoas contratadas nesses últimos anos, chegando a mais de 6 mil trabalhadores na indústria mogiana, em 2023. A predominância de empregos acontece nos quatro parques industriais da cidade.



Prefeitura homenageia servidores públicos Ao todo, 11 homens da Secretaria Municipal de Segurança, da Defesa Civil e da Guarda Municipal foram para o Rio Grande do Sul, a fim de ajudar as vítimas das chuvas que assolaram as cidades de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo. A equipe também levou doação para o sul.



Suzano esteve em reunião com a Sabesp, em São Paulo, neste mês: A reunião discutiu o Plano de Metas da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para os próximos cinco anos.



“Strongman para o Bem” acontece neste mês, pela AEAMC: O evento reunirá atletas amadores em uma disputa para testar a força física levantando pesos. A entrada será doação de itens para o Fundo Social de Mogi das Cruzes.