📰 Confira os destaques da semana no jornal ‘A Semana’!



Em Evidência: Fabíola Pupo entrevista a cantora Monny Mariano, de Mogi das Cruzes, semifinalista do programa ‘Canta Comigo’, da TV Record, após fazer 99 jurados se levantarem.

#EmEvidência #FabíolaPupo #MonnyMariano #MogiDasCruzes #CantaComigo #TVRecord



Festa de São Benedito: Uma celebração vibrante com mais de 30 mil participantes, marcada por quermesse, procissões, missas e novidades gastronômicas. A festa também celebrou a elevação da igreja à paróquia.

#FestaDeSãoBenedito #Cultura



Escola Clínica TEA: Inauguração no próximo sábado (27/04) de uma nova referência em atendimento para autismo em Mogi das Cruzes.

#EscolaClinicaTEA #Autismo



Eleições Municipais: Lembre-se, a regularização do cadastro para as eleições municipais deve ser feita até o dia 8 de maio. Não perca o prazo! #EleiçõesMunicipais #CadastroEleitoral



Escola de Inglês Rodrigo Moretti: Aprenda inglês sem sair de casa! A Escola de Inglês Rodrigo Moretti se destaca com suas aulas online e um conteúdo focado em conversação. Comece sua jornada de aprendizado hoje. #AulasDeInglês #EducaçãoOnline #RodrigoMoretti

Marcel Pupo