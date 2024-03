Confira a edição nº 1332, de 30 de Março a 05 de Abril de 2024:

A coluna “On Business”, por Fabíola Pupo, destaca as fotos da cerimônia de homenagem da Associação Comercial às mulheres empresárias da cidade. Na manchete, a exemplo do que já acontece em outras cidades, como o Rio de Janeiro, o uso do celular dentro das salas de aula da rede municipal de Mogi será proibido, segundo lei aprovada esta semana. O vereador Otto Rezende defendeu a proposta, afirmando que o aparelho tira a concentração dos alunos. Além disso, estamos nos preparando para eventos tradicionais da cidade. O padre Marcos Sulivan, acompanhado dos festeiros e capitães de mastro, prestigiou a abertura do altar de São Benedito na Prefeitura, onde ficará até o final da festa, que vai de 04 a 14 de abril. E começa no próximo sábado o Akimatsuri, tradicional festa realizada todos os anos pelo Bunkyo, que espera receber 120 mil pessoas. Ainda no circuito cultural, as artistas Aline Chiaradia e Camila Valiengo vão levar o projeto “Tra Lá Lá: Festa na Roça” a alunos de escolas públicas descentralizadas de Mogi. Em Suzano, os cantores Alexandre Pires, Simone Mendes, Luan Santana, Patati Patatá e Capital Inicial agitam a cidade a partir deste sábado em comemoração aos 75 anos do município. Artistas da região estão criando projetos culturais para crianças, enquanto nos preparamos para uma série de shows musicais durante o feriado de Páscoa em Suzano.

Marcel Pupo