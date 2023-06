Edição 1294 | Molho Picante

Servidores da Educação

Este escriba tem conhecidos em várias pastas, inclusive na Educação. E o que me contaram por aí é que os servidores ficaram surpresos com a decisão de que iriam passar a receber adicional de difícil acesso. “Estou há 11 anos na prefeitura, sempre falaram que ia sair e nunca saiu. Eu até me assustei quando falou que ia pagar”, contou um servidor. Ele disse que estavam se sentindo meio que deixados de lado pela administração e que essa medida deu uma injeção de ânimo.

Premiação

Mogi das Cruzes foi selecionada para participar do Programa Global de Inovadores Locais. A iniciativa é promovida pelas organizações RIL, CoLab, Vía Educación e Ashoka, comprometidas com valores como a inovação sistêmica, a liderança colaborativa e a transformação das cidades. O programa de inovadores locais capacita e acompanha equipes formadas por lideranças de governos locais e empreendedores sociais para colaborar e cocriar iniciativas coletivas de impacto sistêmico em suas cidades.

Lideranças

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Estratégica de Mogi está com inscrições abertas para a formação de uma nova turma do curso de formação cidadã Lidera Mogi, que atenderá Jundiapeba. Os moradores dos bairros do distrito podem se inscrever até o dia 14 de julho.

Vacina

Até esta sexta-feira (30/6) ou enquanto houver estoque, a vacina contra a Meningite C está liberada para pessoas de qualquer idade que ainda não tenha sido vacinada em Mogi. No calendário de rotina, a dose é liberada para crianças aos três e cinco meses, com reforço ao completar um ano de idade, e também para adolescentes de 11 a 12 anos.

Festa do Divino

Começou nesta quinta, dia 29 de junho, e segue até dia 9, a tradicional Festa do Divino Espírito Santo de Brás Cubas. Além da programação religiosa, o público poderá conferir a quermesse com várias barracas típicas, brinquedos e shows, a partir desta sexta, 30, das 18h30 às 23h.

Ônibus para a Praia Grande

Agora deverá ficar mais fácil ir de Mogi para a Baixada Santista. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) concedeu autorização à Viação Cometa para implantar uma linha de ônibus ligando Mogi das Cruzes a Praia Grande, e vice-versa. O edital foi publicado esta semana, mas a empresa ainda não divulgou os horários.