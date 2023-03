Doze alunos do “Pequenos Músicos” são aprovados em escolas de música de São Paulo

Alunos do projeto “Pequenos Músicos…Primeiros Acordes na Escola”, promovido pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria de Educação, foram aprovados na EMESP Tom Jobim (Escola de Música do Estado de São Paulo) e na Escola Municipal de Música da capital. As escolas são referências no ensino de música brasileira e reúnem em seu corpo docente profissionais com reconhecimento internacional. Ao todo, foram aprovados doze músicos, que irão avançar na sua carreira musical.

Uma das aprovadas na EMESP é Juliene Anunciação Bossio, 18 anos, aluna do Polo Ciarte e integrante da Banda Infanto Juvenil, que estudará percussão. “Entrei com 7 anos no projeto, a música sempre fez parte da minha vida. É um projeto que eu gosto muito, porque me ajudou de muitas maneiras, como o crescimento na música e o desenvolvimento pessoal”, contou a jovem, que começou o projeto na escola EM Profª Apparecida Ferreira Cursino, no Jardim Universo, e pretende futuramente tocar em grandes orquestras e bandas sinfônicas.

O aluno do núcleo do projeto no CEMPRE Prof. José Limongi Sobrinho, no Botujuru, Otávio Vinícius Gomes Regis, aprovado em trompete, foi classificado pela segunda vez na EMESP e também passou na Escola Municipal de Música de São Paulo. Desde pequeno cultivou a admiração que tinha por seu tio, que tocava o mesmo instrumento e passou a amar o mundo da música. Hoje aos 18 anos, ele coleciona momentos especiais em sua trajetória, além de ter como objetivo ser um músico militar.

Otávio começou a estudar música na mesma escola de Juliene. “Entrei com seis anos no projeto. Fiz a minha primeira prova com oito anos para a Banda Sinfônica Pequenos Músicos, que atualmente é a Banda Infanto Juvenil, e passei. Foi ali na Banda, onde eu vi que queria seguir com a música”. Além da aprovação na Emesp, o jovem músico é bolsista da Orquestra Jovem de Mogi e toca na Orquestra Minha Terra Mogi.

Outro aluno do núcleo do Botujuru, foi aprovado em percussão. João Antônio da Silva Oliveira, 14 anos, destacou a importância do projeto em sua vida. “Eu comecei em 2016 com sete anos. Conforme eu fui gostando e os anos foram passando, me senti pronto para tocar em outros lugares, então entrei na Banda Infanto Juvenil de Mogi das Cruzes. No fim do ano passado fiz o processo seletivo para a EMESP e passei.”

João destaca que seu objetivo inicial é tocar em grandes lugares e escolas e talvez dar aula algum dia. “Esse projeto é muito importante para mim e com certeza para muitas outras crianças e adolescentes também”. Na lista dos aprovados também estão Lázaro Souza – Clarinete (EMESP e Escola Municipal), Sibele Souza – Trompa (EMESP), Luana Souza – Percussão (EMESP) e Beatriz Cozaciuc – Clarinete (Escola Municipal), todos do CEMPRE Prof. José Limongi Sobrinho; Rafael Gomes Oliveira – Tuba (EMESP), Daniel Neves de Souza – Trompete (EMESP) e Natália Dourado Pires – Clarinete (Escola Municipal), da EM Prof. Mario Portes; Eduarda Cavalcante – Trompa (Escola Municipal), do Polo Ciarte e Naielli Batista Lucas – Clarinete (EMESP), do CEMPRE Oswaldo Ornellas.

O maestro Everton Ravelli, que acompanhou os alunos durante o processo seletivo no Cempre do Botujuru e atualmente é coordenador do Pequenos Músicos também na EM Prof. Mario Portes, está orgulhoso das aprovações. “Nestes momentos percebemos o quanto valem as horas de dedicação e muito estudo que tivemos ao longo do tempo. Parabéns aos professores e pais pelo apoio e por todo o trabalho realizado! Que seja a primeira de muitas aprovações”.

A gestão do projeto é feita pela Sinfônica Mogi. O diretor artístico do projeto “Pequenos Músicos”, maestro Lelis Gerson, também comemorou o resultado. “A aprovação dos nossos alunos nas principais escolas de música do Estado de São Paulo nos incentiva a continuar aprimorando o ensino de música dos nossos projetos”, disse ele. “Quero parabenizar todos os alunos aprovados nas escolas e que esses possam servir de exemplo para os milhares de alunos que atendemos. Continuarei lutando em prol do ensino de música da nossa cidade”, finalizou.

O projeto “Pequenos Músicos…Primeiros Acordes na Escola”, atende 20 escolas municipais e alcança cerca de 11 mil alunos oferecendo aulas de musicalização e ensino de instrumentos de sopros e percussão