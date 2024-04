Dois vereadores da região são presos em operação que investiga fraude em licitações

O Ministério Público de São Paulo iniciou uma nova operação nesta terça-feira (16) com o objetivo de desarticular um grupo criminoso associado à facção Primeiro Comando da Capital (PCC), suspeito de fraudar licitações em todo o estado. Três vereadores de diferentes cidades paulistas e outras 10 pessoas foram detidos sob acusação de envolvimento nesse esquema ilícito.

Segundo as investigações, os vereadores supostamente recebiam propina para favorecer as empresas do grupo em contratos de prestação de serviços de limpeza e vigilância nas câmaras municipais. O Ministério Público determinou a prisão dos vereadores por cinco dias para garantir a preservação das investigações, com a possibilidade de prorrogação do prazo.

Os vereadores detidos são Ricardo Queixão (PSD), de Cubatão; Flavio Batista de Souza (Podemos), de Ferraz de Vasconcelos; e Luiz Carlos Alves Dias (MDB), de Santa Isabel.

De acordo com as autoridades, a quadrilha, associada ao PCC, operava através de diversas empresas. O grupo falsificava concorrências para ganhar licitações e fechar contratos com várias prefeituras e câmaras municipais para terceirização de mão de obra. Essa prática ilícita contava com o apoio e a participação de agentes públicos, incluindo vereadores.

Os contratos abrangiam serviços de limpeza e segurança em prédios públicos, totalizando mais de R$ 200 milhões nos últimos anos.

Luiz Carlos Alves Dias (Santa Isabel) e Flavio Batista de Souza (Ferraz de Vasconcelos)