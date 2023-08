Dois dos municípios mais seguros do Brasil são da região do Alto Tietê; saiba quais 

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (CONDEMAT) abriga duas das cidades mais seguras do País. O Anuário 2023 “Cidades Mais Seguras do Brasil” coloca Poá na décima posição do ranking geral, enquanto Guarulhos ocupa o primeiro lugar entre os municípios com mais de 1 milhão de habitantes.

Desenvolvida pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário, a pesquisa leva em consideração dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA), do Ministério da Saúde, para elaborar o ranking dos endereços mais seguros do País. No levantamento são considerados apenas os municípios com população acima de 100 mil pessoas.

O principal índice utilizado para elaborar o estudo é o indicador do número de assassinatos por 100 mil habitantes. Nesta edição, foram considerados os óbitos ocorridos em 2022 e consolidados no Painel de Monitoramento da Mortalidade da SVSA.

De acordo com o anuário, Poá, fica atrás apenas das cidades de Jaraguá do Sul (SC), Salto (SP), Várzea Paulista (SP), Botucatu (SP), Indaiatuba (SP), Brusque (SC), Araraquara (SP), Votorantim (SP) e Lavras (MG). No período, o município do Alto Tietê registrou índice de 5,1 assassinatos por 100 mil habitantes, que o torna o sétimo endereço mais seguro de São Paulo.

Nos municípios com mais de 1 milhão de habitantes, Guarulhos ficou à frente de São Paulo, Brasília, Campinas, Goiânia, Belém, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba e Rio de Janeiro. A cidade contabilizou em 2022, 9,3 assassinatos por 100 mil moradores.

“É um orgulho para a nossa região ter duas cidades entre as mais seguras do Brasil. Isso reflete os esforços e investimentos das administrações municipais nas Guardas Municipais, em sistemas de videomonitoramento e, principalmente, na atuação conjunta com as forças de segurança do Estado e da União. Os resultados estimulam, ainda, a ampliação de Guarulhos”, destacou o presidente do Conselho Fiscal do CONDEMAT, Guti, prefeito de Guarulhos.



O anuário traz, ainda, os dez estados mais seguros para se viver. O primeiro é Santa Catarina (8,6), seguido por São Paulo (11,3); Minas Gerais (14,0); Distrito Federal (14,2); Rio Grande do Sul (17,7); Mato Grosso do Sul (20,5); Acre (23,1); Goiás (23,7); Piauí (24,4); e Paraná (24,5). Já a região Sudeste é apontada como a mais segura com índice de 17,0 assassinatos por 100 mil habitantes.