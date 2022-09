DJ aposta na versatilidade e personalização

Um DJ é capaz de transformar uma simples reunião de família ou amigos em um verdadeiro evento. A música anima as festas e traz diversão para qualquer ambiente. Trabalhando como DJ há 10 anos, Victor Costa vem se destacando no mercado da região pela versatilidade e dedicação a cada trabalho. “Hoje eu atendo todo tipo de evento social, como casamento, aniversário e festas de debutante”, exemplifica.

E na hora de animar um evento, ele não mede esforços. No seu repertório, toca de tudo. “Na hora, quem decide é o cliente, eu ofereço um repertório totalmente personalizado com o seu gosto”, explica. Essa versatilidade é chamada, no mundo dos DJs, de “open format”, em português, formato livre, que é quando o profissional não está vinculado a um só género musical. Seu trabalho vai desde uma setlist com os grandes hits do momento até samba, pagode e sambarock. “Eu procuro sempre pesquisar e estudar os estilos para propor as músicas que combinem com as preferências dos clientes”, destaca.

Estrutura completa

Além do repertório personalizado, Victor oferece toda uma experiência nos eventos que atende. Ele trabalha com painel e pista de LED, robôs e outras atrações como dançarinos e bazookas de CO², o que torna o evento ainda mais especial. “A personalização é o meu grande diferencial”, reforça Victor.

O DJ conta com uma equipe de apoio e suporte para os eventos, além de parcerias com outros profissionais da região. Ele está com agenda aberta, mas pede para que os clientes sempre reservem as datas com antecedência para garantir vaga. “O ideal é um ano antes, mas uma boa antecedência já ajuda a preparar o evento com tudo o que ele merece”.

Serviço

DJ Victor Costa

Instagram: @odjvictorcosta

WhatsApp: (11) 97087-5841