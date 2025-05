Festa do Divino traz diversidade musical com atrações para o público, na quermesse

Mogi das Cruzes dá início, nesta quinta-feira (29), à tradicional Festa do Divino Espírito Santo, que completa 412 anos de fé e tradição na Cidade e faz dela uma das mais importantes manifestações culturais e religiosas do Estado de São Paulo e até do Brasil. Além da programação litúrgica, a parte social do evento se destaca com uma agenda musical variada, que promete atrair públicos de todas as idades.

“As atrações musicais são bem aguardadas por todos. Além disso, temos uma lista de bandas, grupos e cantores que desejam se apresentar na Festa. E, aos poucos, vamos selecionando as melhores atrações para o nosso público. A proposta é unir diferentes estilos e gerações em uma celebração que valoriza a diversidade cultural.”, destaca o coordenador dos shows, Gérson Barros.

Ao longo dos 11 dias de evento, o público poderá conferir apresentações de rock nacional, música clássica, sertanejo universitário, moda de viola, bandas locais e regionais, além das tradicionais congadas, que mantêm viva a herança afro-brasileira da festividade.

Todas as noites, o palco montado na Quermesse da festa receberá artistas e grupos convidados, com entrada gratuita. A curadoria das atrações busca contemplar diferentes gostos musicais, criando um ambiente acolhedor e democrático. “A música é parte fundamental da Festa do Divino, pois ela aproxima as pessoas, promove a cultura local e amplia o alcance da celebração”, destaca Gérson.

A Banda Band it!, que é mogiana, abre a programação, nesta quinta (29), com show previsto para começar às 20h30. À frente dela está o produtor Lelo Mello, que fala sobre a relação que ele tem com a Festa do Divino: “A minha história com a festa é mais longa do que se imagina, deve ter uns 50 e poucos anos, e a banda é uma sequência dessa história. Nós morávamos perto da Catedral de Sant´Ana, e a minha mãe era uma ajudante assídua, no Afogado, no Café da Alvorada, na época em que a Festa do Divino ocorria no Centro. E eu já tocava na festa com a banda Oskaras, eu faço questão de estar no palco, e isso já é há uns 30 anos, e isso vai de querer estar junto, afinal, a Festa do Divino faz parte do DNA mogiano!”.

A Congada Batalhão Nossa Senhora de Aparecida fará o cortejo pela Quermesse, no primeiro dia.

Na sexta-feira (29), o palco será todo da Banda Combo, a partir das 21 horas. Ela é uma banda de rock clássico formada em 2019, também em Mogi das Cruzes. Com influências de Aerosmith, Pink Floyd, The Police, Queen e outros ícones, o trio Rafa Rodrigues (vocal e teclado), Sérgio Miranda (vocal, guitarras e violões) e Fábio “Chileno” (vocal e contrabaixo) entrega releituras cheias de identidade e emoção. Com um repertório que atravessa gerações. “Preparamos um repertório especial com clássicos que marcaram época — músicas que fazem parte da nossa história e da do público também. São canções que todo mundo conhece, cheias de energia nostálgica e, ao mesmo tempo, contagiante. Vai ser uma verdadeira viagem no tempo, com muito som de qualidade”, revela Rafa Rodrigues.

“Estamos muito empolgados, e a expectativa para este ano está altíssima. No ano passado, tivemos uma experiência inesquecível na Festa do Divino de Mogi das Cruzes. O público foi incrível, e isso fez nossa base de fãs na cidade crescer bastante. Desde então, temos recebido muito carinho nas redes sociais e em outros shows pela região”, finaliza.

A Congada Santa Efigênia fará o cortejo pela Quermesse, na sexta-feira (30).

A Quermesse está localizada no Centro Municipal Integrado (C.M.I.) Deputado Maurício Najar – Avenida Cívica, s/nº – Mogilar e tem a entrada gratuita. Nesta quinta (29), ela será aberta às 18 horas. Na sexta (30), será a partir das 18h30. Aos sábados (30 e 7/6) e domingos (1 e 8/6), a partir das 14 horas. Durante a semana, de 2 a 6 de junho, a partir das 18h30.

A programação completa está no site da Festa do Divino (https://festadodivino.org.br/) e nas redes sociais: Facebook (https://web.facebook.com/festadodivinodemogidascruzes) e Instagram (@divinomogi).

A Festa do Divino 2025 tem como tema “Fé, humildade e meio ambiente”, sob o lema “Ensinai-nos a contemplar o esplendor da criação”.

Festa do Divino tem início hoje