Distribuição de água será suspensa na quinta em quase 70 bairros de Mogi

Na noite da próxima quinta-feira (08/09), a partir das 21h, Sabesp paralisará o sistema de bombeamento do reservatório do Jardim Santa Tereza, em Braz Cubas, para adequação de disjuntores, turbinas e outros componentes elétricos, como parte das obras da companhia para reaproveitamento energético. A paralisação se estenderá até as 2h da madrugada de sexta-feira (09/09) e afetará o fornecimento de água em alguns bairros (relação abaixo). A normalização está prevista para ocorrer ao longo da sexta-feira.

O abastecimento na região é feito pelo Semae, por meio do reservatório da Sabesp.

Quem tem caixa d’água não deverá ter a rotina afetada. Ter um reservatório em casa é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção ou outras intervenções que exigem a interrupção da distribuição de água.

A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Uma casa com cinco pessoas, por exemplo, deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água da rua. Ainda assim, o Semae recomenda economia no consumo.

Mais informações pelo telefone 115.

Bairros com previsão de normalização do abastecimento na manhã de sexta-feira (09/09):

Alto do Ipiranga

Alto Guaianazes

Álvaro Bovolenta

Alvorada

Annete Bowen

Braz Cubas

Caminho do Mar

Chácara Jafet

Cidade Jardim

Conjunto do Bosque

Conjunto São Sebastião

Conjunto Santo Ângelo

Jardim Aeroporto I, II e III

Jardim Cecília

Jardim das Acácias

Jardim dos Amarais

Jardim Dra. Liliana

Jardim Esperança

Jardim Ivete

Jardim Lair

Jardim Modelo

Jardim Nathalie

Jardim Pavão

Jardim Planalto

Jardim Primavera

Jardim Rubi

Jardim Santa Tereza

Jardim Santos Dumont I, II e III

Jardim Universo

Loteamento João Torres de Camargo

Loteamento M Boigy

Parque Morumbi

Parque Olímpico

Parque Santana

Porteira Preta

Residencial Mirage

Residencial Novo Gama

Residencial Novo Horizonte

Residencial Santana

Vila Apolo

Vila Bela Flor

Vila Bernadotti

Vila Cambuci

Vila Cardoso

Vila Cecília

Vila Cintra

Vila Cléo

Vila da Prata

Vila Estação

Vila Eugênia

Vila Flávio

Vila Ipiranga

Vila Jundiaí

Vila Lavínia

Vila Moraes

Vila Municipal

Vila Nova Cintra

Vila Paulista

Vila Paulista da Estação

Vila Progresso

Vila Sagrado Coração de Maria

Vila São João

Vila Vitória

Bairros com previsão de normalização do abastecimento na noite de sexta-feira (09/09):

Conjunto Thaysa

Mogi Moderno

Vila Brasileira

Vila Melchizedec

Vila Pomar

Vila Rei

Vila São Sebastião