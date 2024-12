Diplomação dos eleitos em Mogi das Cruzes marca compromisso com o desenvolvimento da cidade

Prefeita eleita, vice e vereadores de Mogi das Cruzes são diplomados em cerimônia marcada por compromisso com a reconstrução da cidade

A diplomação dos vereadores e da prefeita eleita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, ocorreu no dia 19 de dezembro de 2024, no Cemforpe. A cerimônia representou a oficialização dos eleitos que assumirão seus cargos a partir de janeiro e destacou a confiança da população no novo governo e na Câmara Municipal.

Os certificados foram entregues por autoridades locais e estaduais, como o Delegado Seccional Dr. Waldir Covino Junior, o Desembargador Dr. José Helton Diefenthäler Junior e o Conselheiro do Tribunal de Contas Marco Aurélio Bertaiolli. O evento contou também com a presença de juízes eleitorais, representantes da Polícia Militar e da OAB.

Em seu discurso, o presidente da Câmara, José Francimário Vieira de Macedo (Farofa), enfatizou a importância da união entre os poderes: “Este ato simboliza a credibilidade e a confiança que os mogianos depositaram em nós. Precisamos trabalhar em conjunto com a prefeita eleita Mara e o vice Teo para contribuir com o crescimento da cidade e melhorar a qualidade de vida da nossa gente.”

A prefeita eleita, Mara Bertaiolli, destacou o simbolismo da diplomação e reforçou seu compromisso com a reconstrução da cidade: “Esta é a legitimação da vontade popular. Fui eleita como a primeira mulher prefeita de Mogi das Cruzes e isso me traz muita responsabilidade. Vamos trabalhar todos os dias para respeitar as mulheres, os idosos e garantir saúde e educação de qualidade para todos.”

Já o vice-prefeito, Teo Cusatis, ressaltou a importância da transição e do trabalho em equipe: “Estamos felizes e com um grande senso de responsabilidade. Nossa missão é reconstruir a cidade e oferecer melhores serviços a todos os mogianos. Vamos administrar ao lado da Mara para colocar Mogi na rota do desenvolvimento.”

A cerimônia marcou não apenas a oficialização dos mandatos, mas também o início de uma gestão focada na reconstrução e no respeito às necessidades da população.

Prefeita eleita Mara Bertaiolli recebe o diploma e reforça compromisso com a reconstrução de Mogi das Cruzes