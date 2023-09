Dia Mundial do Pulmão reforça importância de combater o fumo

O combate ao tabagismo, responsável por várias doenças crônicas e mortais, ganha ainda mais força nesta segunda-feira (25), quando é celebrado o Dia Mundial do Pulmão.

Segundo o pneumologista da Hapvida NotreDame Intermédica, João Carlos Almeida, não fumar ou enfrentar o vício imediatamente são as maneiras mais eficientes de evitar bronquite crônica, enfisema pulmonar, doenças obstrutivas do sistema respiratório e o temido câncer de pulmão.

O especialista explica que ainda há várias outras condutas que podem ser adotadas no cotidiano para manter a saúde do pulmão em dia. Uma delas é tentar evitar ambientes em que a poluição do ar se torna inevitável, inclusive dentro da própria residência. “Manter a casa sempre arejada, por exemplo, reduz a concentração de componentes alergênicos, considerados ainda mais perigosos para quem possui doenças como rinite e asma”, indica.

Ele também é defensor contumaz da vacinação contra Covid, gripe e pneumonia, responsáveis por males causadores de problemas sérios para o sistema respiratório, logo, um ato indispensável para a saúde do organismo em geral.

O pneumologista ressalta a necessidade de adoção de hábitos simples que podem ser aliados de todos na prevenção e combate a doenças respiratórias e manutenção da vida saudável: a prática de exercícios físicos mediante orientação médica.

“A alimentação balanceada, rica em frutas, verduras e legumes, e a boa hidratação são elementos importantes para reforçar as defesas do organismo”, explica o médico João Carlos Almeida.

Ele dá mais uma dica simples, muitas vezes desprezada: o enfrentamento ao estresse do cotidiano, introduzindo rotinas de lazer, relaxamento e convívio familiar e com amigos. “Cuidar do pulmão é ter vida saudável e viver por muitos e muitos anos”, conclui o pneumologista da Hapvida NotreDame Intermédica.