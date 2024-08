Dia dos Pais vale adegas climatizadas no Mogi Shopping

Clientes também levam de brinde um vinho Salton e podem participar de aula com dicas de harmonização e degustação

O Dia dos Pais, no Mogi Shopping, é comemorado com sorteios de três adegas climatizadas. A campanha especial para esta data está em vigor desde o dia 1º de agosto e seguirá até o dia 13. O empreendimento, além dos sorteios, presenteia os clientes com vinhos. Degustação e aula de harmonização com sommelier também fazem parte da ação para tornar a experiência ainda mais diferenciada, exclusiva e completa.

A cada R$ 400 em compras nas lojas e quiosques participantes da promoção, durante o período da campanha, com o cadastro das notas fiscais no aplicativo do shopping, o cliente tem direito a um número da sorte para concorrer às adegas climatizadas, da marca Brastemp. O sorteio das adegas será no dia 14, pela loteria federal, e a divulgação no dia seguinte (15).

E tem mais: o cliente também leva, de presente, um vinho Salton Paradoxo (um por CPF, até o término dos estoques). Após o cadastro das notas, no aplicativo, basta fazer a retirada do vinho no ponto de trocas, ao lado da loja Hering.

O local, preparado especialmente para receber os clientes participantes da campanha, também oferecerá uma aula de degustação de vinhos.

Um especialista abordará a história da Salton e tipos de vinhos, acompanhado da experimentação do espumante Salton Ouro Brut e do Paradoxo Pinot Noir. O sommelier também explanará sobre as características de cada um. Quem participar da aula ainda aprenderá dicas de harmonização.

O ponto de trocas funciona de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. O aplicativo do shopping para cadastro das notas fiscais pode ser baixado gratuitamente. O regulamento completo da promoção está disponível para consulta no site do empreendimento.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site (www.mogishopping.com.br), ou pelo telefone: (11) 4798-8800.



O ponto de troca fica ao lado da loja Hering